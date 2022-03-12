Москва, 12 марта, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Загрузка большого числа новых карт «Мир» может привести к замедлению работы сервиса Mir Pay. Об этом сообщается на сайте платёжной системы.

Mironline.ru МИР

В Mir Pay предупредили, что в случае замедления работы сервиса при загрузке новой карты не нужно предпринимать дополнительные действия. Столкнувшимся с проблемой пользователям рекомендуется зайти в приложение позже.

«В ближайшее время скорость работы карт в сервисе будет увеличена», — отметили в Mir Pay.

Платёжная система Mir Pay позволяет проводить бесконтактную оплату по картам «Мир» с помощью смартфонов с функцией NFC. Приложение начало работать с 2019 года, в настоящее время его поддерживает более 82 банков.