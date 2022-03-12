Москва, 12 марта, 2022, 08:05 — ИА Регнум. 11 марта Минобороны РФ опубликовало карту территорий, перешедших под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ при выполнении военной спецоперации на Украине. Ее предоставил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны России Карта перешедших под контроль Вооруженных сил РФ территорий

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ вышла к населенным пунктам Кирилловка, Новоандреевка, блокировала Благодатное. Продвижение в глубину составило 8 км.

Продолжая наступление на широком фронте, ВС РФ вышли на рубеж Новодонецкое — Новомайорское — Егоровка. Продвижение составило 11 км.

Ранее в этот же день ВСУ полностью потеряли населенный пункт Волноваха.