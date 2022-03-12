Нью-Дели, , 08:01 — REGNUM Семь человек погибли при пожаре в одном из районов индийского города Дели, сообщает пожарная служба города.

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По ее данным, возгорание произошло в деревне Гокальпур на севере города. Уточняется, что в селении загорелись около 60 жилых домов, для ликвидации пожара службы направили не менее 13 единиц спецтехники. Пока спасатели сообщают о семерых погибших, однако тушение пожара до сих пор продолжается. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Кетовском районе Курганской области произошел пожар в дачном доме. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. При пожаре погиб один человек.