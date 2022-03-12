Вашингтон, 12 марта, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Конгрессмен США от Республиканской партии Даррелл Исса заявил 11 марта в эфире Fox Business, что украинский лидер Владимир Зеленский «не выживет и быстро рухнет».

Иван Шилов ИА REGNUM США

«К счастью, президент Зеленский не присутствует на наших секретных брифингах, где неоднократно говорилось, что у него нет шансов, он не выживет и быстро рухнет», — сказал он.

Также Исса добавил, что в настоящее время США снабжают его ресурсами «как будто для того, чтобы он потерпел неудачу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал попыткой демонизировать Россию заявления США о якобы возможности применения российской стороной химического оружия на Украине.