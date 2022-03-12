Варшава, , 07:55 — REGNUM Общее число беженцев с Украины, которые с 24 февраля пересекли польско-украинскую границу, достигло 1,546 млн. Об этом 11 марта сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на пограничную охрану Польши.

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Больше всего беженцев (более 200 тысяч) прибыло в Варшаву. При этом, как отмечает издание, польская столица, в которой проживает 2 млн человек, больше не может принимать новые потоки беженцев.

Сложная ситуация также сложилась в городе Краков с населением почти в 770 тысяч жителей. В указанном пункте уже разместились около 100 тысяч украинских беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта итальянский министр внутренних дел Лучана Ламорджезе заявил, что с конца февраля 2022 года в Италию въехали более 28 тысяч граждан Украины.

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