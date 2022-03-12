Луганск, , 07:43 — REGNUM Газопровод и 6 жилых домов повреждены в результате обстрела территории ЛНР со стороны ВСУ. Об этом 12 марта сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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В населенном пункте Стаханов повреждено 5 жилых домов, 2 хозпостройки и газопровод. В населенном пункте Теплогорск — поврежден жилой дом, отмечается в сообщении.

11 марта сообщалось, что за сутки в зоне операции на Украине в воздухе были уничтожены 3 украинских БПЛА, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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