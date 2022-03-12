Москва, 12 марта, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Организаторы 44-го Московского международного кинофестиваля приняли решение о переносе смотра на вторую половину 2022 года. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

39.moscowfilmfestival.ru Постер 39-го Московского международного кинофестиваля

Международный кинофестиваль в Москве должен был открыться 21 апреля 2022 года. Планировалось, что смотр продлится до 28 апреля. Организаторы фестиваля сообщили, что получили много обращений от потенциальных участников с просьбой о переносе сроков фестиваля.

«У многих из них в сегодняшней ситуации не получается ни приехать в Москву, ни прислать свои фильмы, а в каких-то случаях — даже получить согласие продюсеров на участие фильмов в фестивале», — сообщили в оргкомитете.

В ответ на эти обращения организаторы приняли решение о переносе фестиваля на вторую половину 2022 года. Точные сроки мероприятия будут объявлены позже.

Первый Московский кинофестиваль прошёл в 1935 году. В 1972 году Международная федерация ассоциации кинопродюсеров присвоила фестивалю класс «А».