Вашингтон, , 07:35 — REGNUM Действующие украинские власти «быстро развалятся» и поэтому США не должны помогать Киеву, заявил американский конгрессмен от штата Калифорния Даррелл Исса 11 марта в эфире Fox Business.

Даррелл Исса Gage Skidmore

По словам законодателя, у президента Украины Владимира Зеленского «нет шансов» на успех, о чем неоднократно говорилось на секретных брифингах в Вашингтоне. Исса также назвал «неблагоразумными» санкции, которые за последнее время ввели США в отношении России.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта американский политолог Клинт Эрлих заявил, что недавно введенные антироссийские санкции Вашингтона могут оказаться полезными для Москвы.

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