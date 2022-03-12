Вашингтон, 12 марта, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Действующие украинские власти «быстро развалятся» и поэтому США не должны помогать Киеву, заявил американский конгрессмен от штата Калифорния Даррелл Исса 11 марта в эфире Fox Business.

Gage Skidmore Даррелл Исса

По словам законодателя, у президента Украины Владимира Зеленского«нет шансов» на успех, о чем неоднократно говорилось на секретных брифингах в Вашингтоне. Исса также назвал «неблагоразумными» санкции, которые за последнее время ввели США в отношении России.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта американский политолог Клинт Эрлих заявил, что недавно введенные антироссийские санкции Вашингтона могут оказаться полезными для Москвы.