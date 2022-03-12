Ишим, Тюменская область, 12 марта, 2022, 07:34 — ИА Регнум. В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец города Ишима Тюменской области, рядовой Сагындык Кудайбергенов. Об этом сообщил на своей странице президент национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

Vk.com/e.ibraev77 На похоронах Сагындыка Кудайбергенова. Цитата со страницы Есенгалия Ибраева в социальной сети «ВКонтакте»

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«С глубокой скорбью и болью должен сообщить трагическое известие. При исполнении воинского долга, мужественно встав на защиту своей страны, погиб наш земляк, уроженец города Ишима Тюменской области, рядовой Сагындык Кудайбергенов. Принятое им решение служить Отечеству и до конца оставаться верным воинской присяге — верный признак достойного сына своего народа, пример настоящего мужества и отваги. Все мы — в неоплатном долгу перед такими сильными, несгибаемыми парнями как наш Сагындык», — заявил Есенгалий Ибраев.

Он особо подчеркнул, что за проявленные мужество и героизм при выполнении специальной военной операции Сагындык Кудайбергенов представлен к государственной награде ордену «Мужества» посмертно.

Национально-культурная автономия казахов Тюменской области приносит глубочайшие соболезнования родним и близким, всем, кто знал и любил Сагындыка Кудайбергенова.

«Низкий поклон родителям, воспитавшим настоящего мужчину и воина, достойного памяти наших героических дедов и прадедов», — говорится в некрологе.

Отмечается, что погибший был похоронен с воинскими почестями под троекратный оружейный залп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре проводили в последний путь двух героически погибших в ходе спецоперации на Украине воина-контрактника Игоря Василенко из Нижневартовска и спецназовца Андрея Шамко из Нефтеюганска.