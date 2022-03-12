Ашхабад, 12 марта, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Кандидат от правящей Демократической партии Туркмении Сердар Бердымухамедов, сын действующего президента, заявил, что в случае победы на проходящих выборах продолжит нейтральную внешнюю политику своего отца. Об этом он сказал 12 марта, комментируя журналистам ход голосования.

(сс) The Official CTBTO Photostream Сердар Бердымухамедов

Сердар Бердымухамедов «Если мне окажут большое доверие, я, конечно, продолжу нейтральную внешнюю политику нашей страны».

По информации ТАСС, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов проголосовал на избирательном участке, организованном в средней школе № 68 имени Аннанияза Артыка в Ашхабаде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туркмении утром 12 марта началось голосование на внеочередных президентских выборах, проводимых по инициативе действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова.