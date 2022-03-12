Петропавловск-Камчатский, , 07:33 — REGNUM Пожар произошел в частном жилом доме в Петропавловске-Камчатском в ночь на 12 марта, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Пожар Dave Hogg

Сообщается, что возгорание произошло в каркасно-засыпном одноэтажном доме по улице Сурикова. На месте происшествия работали 20 спасателей. Им удалось вынести из горящего здания три баллона с пропаном, что позволило избежать взрыва. Пожар был ликвидирован, в результате возгорания дом оказался поврежден на 50%. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Ростове-на-Дону произошел пожар в складском помещении в переулке Холмогорском. Общая площадь возгорания оценивалась в 500 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, данных о пострадавших не поступало.