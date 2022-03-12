Москва, , 07:28 — REGNUM Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Канатоход» проверит состояние электросетей на двух объектах в Саудовской Аравии. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

Беспилотник создан российскими учёными специально с целью мониторинга состояния электросетей. Аппарат может без вреда для себя приземляться на провода и грозозащитные тросы линий электропередачи (ЛЭП), работающих под напряжением до 500 кВт. Данная разработка существенно сокращает число аварий на ЛЭП, а также усовершенствует и ускоряет их обслуживание.

В Саудовской Аравии для мониторинга с помощью БПЛА подготовлены два объекта, на севере и на юге страны. Обследование ЛЭП усложнено перепадами высот на горной местности в пределах до 200 м. Напряжение на первой линии составит 132 кВТ, на второй до 380 кВт, при этом дрон будет работать на включённых линиях.

БПЛА разработала компания «Лаборатория будущего», её основатель Александр Лемех рассказал, что в планах компании использовать БПЛА для мониторинга участка электросетей во Вьетнаме, а также плотное сотрудничество с Узбекистаном. Пилотные испытания «Канатохода» состоялись в Казахстане и в Турции.

Ранее ИА REGNUM сообщало об испытаниях специалистами холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) платформы «Аэромобильный лоцман» для автоматического контроля акватории Северного морского пути.

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