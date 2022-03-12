Москва, 12 марта, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Высота орбиты Международной космической станции скорректирована 11 марта с целью создания баллистических условий перед запуском и посадкой российских пилотируемых кораблей «Союз МС». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

NASA МКС

Манёвр выполнен с помощью двигателей состыкованного с МКС грузового корабля «Прогресс МС-18». Двигатели были запущены 11 марта в 22:35. Они проработали 320,1 секунды.

В результате манёвра средняя высота орбиты МКС увеличена на 850 метров до 418,44 километров. Коррекция орбиты позволила сформировать баллистические условия для запуска пилотируемого корабля «Союз МС-21» и возвращения со станции корабля «Союз МС-19».

Старт корабля «Союз МС-21» назначен на 18 марта. Корабль доставит на МКС космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова.

30 марта 2022 года МКС покинет другой пилотируемый корабль — «Союз МС-19». На его борту на Землю вернутся космонавты Антон Шкаплеров, Пётр Дубров и астронавт США Марк Ванде Хай.