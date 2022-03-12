Воронеж, 12 марта, 2022, 07:15 — ИА Регнум. В Воронеже в результате взрыва газа в девятиэтажном жилом доме на улице Хользунова погибли два человека, проведена эвакуация жителей. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области.

(сс)GDJ Взрыв

Информация о взрыве газовоздушной смеси (ГВС), произошедшем в многоквартирном двенадцатиподъездном панельном доме на улице Хользунова, 88, поступила в дежурную службу в 03:31 мск.

ГУ МЧС России по Воронежской области «Из дома эвакуировано 113 человек, из них 27 человек в масках спасаемого. Предварительно, двое погибших в квартире, где произошло обрушение».

Отмечается, что взрыв ГВС привёл к обрушению межэтажных перекрытий третьего и четвёртого этажей на площади около 20 кв. метров. Возгорание охватило площадь 120 кв. метров.

По данным на 05:13 мск, пожарные ликвидировали открытое горение, ведут проливку конструкций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в одном из жилых домов произошёл взрыв газа, пострадал человек.