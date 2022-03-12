Лос-Анджелес, США, 12 марта 2022, 07:13 — REGNUM В очередном интервью Хайден Кристенсен сказал, что в сериале «Оби-Ван Кеноби» Дарт Вейдер будет очень сильным персонажем. Об этом 12 марта сообщает портал Screen Rant.

Звездные Войны. Лорд Дарт Вейдер
Звездные Войны. Лорд Дарт Вейдер
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«Мы увидим очень могущественного Вейдера», — пообещал Кристенсен. К сожалению, актёр не стал отвечать на вопрос о том, снимет ли в будущем шоу Дарт Вейдер свой шлем.

Напомним, первый тизер-трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби» онлайн-кинотеатр Disney Plus и киностудия Lucasfilm выложили в сеть 9 марта 2022 года. Премьера шоу запланирована на 25 мая 2022 года.

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