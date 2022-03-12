Вашингтон, , 07:06 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность передачи Киеву вооружений от европейских союзников по НАТО. В частности, речь идет о зенитно-ракетных комплексах С-300, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

С-300 Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Консультации проводятся перед запланированным на следующую неделю визитом министра обороны США Ллойда Остина для встречи с союзниками в Брюсселе и Словакии, выразившей наряду с Польшей и Румынией готовность направить военную помощь», — заявили они.

В газете уточняется, что у Словакии имеются в наличии ЗРК С-300. При этом, отмечает издание, на эти комплексы очень рассчитывает Киев, который направлял соответствующие запросы как в США, так и в европейские страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден лично запретил Польше передавать истребители МиГ-29 Украине. По данным газеты The Wall Street Journal, глава Белого дома считает, что поставки самолетов Киеву приведут к дальнейшей эскалации ситуации.