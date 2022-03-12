Тегеран, , 07:46 — REGNUM 11 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что война не является решением кризисов нигде в мире, в том числе словесная на переговорах в Вене по ядерной программе Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан Mfa.gov.ir

Он сделал это замечание в телефонном разговоре со своим польским коллегой Збигневом Рао. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные события.

Иранский дипломат выразил благодарность польскому правительству за помощь беженцам из Украины, включая граждан Ирана. Амирабдоллахиан заявил, что дружественные и позитивные отношения между двумя народами подпитывают давние двусторонние отношения.

Ссылаясь на историческую подоплеку отношений между двумя странами, особенно на помощь Ирана польским военным беженцам во время Второй мировой войны, министр иностранных дел Польши отметил, что на сегодняшний день 1400 граждан Ирана въехали в Польшу с Украины.

Рао отметил, что создание гуманитарного коридора для перемещения женщин и детей, а также предоставление продовольствия и медицинской помощи перемещенным лицам на Украине является насущной необходимостью.