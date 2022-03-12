Тегеран, 12 марта, 2022, 07:48 — ИА Регнум. 11 марта посол Ирана в Белоруссии Саид Яри и председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Белоруссия Владимир Андрейченко в ходе переговоров призвали к укреплению двусторонних связей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Яри встретился и провел переговоры с Андрейченко. Стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях между государствами политической, экономической, торговой и научно-академической областях.

Говоря о текущем уровне двусторонних отношений, Яри заявил: «Несмотря на ограничения, вызванные пандемией COVID-19, связи между Ираном и Белоруссией в прошлом году оставались на превосходном уровне».

Андрейченко, со своей стороны, подчеркнул важность расширения торговых отношений между двумя государствами и призвал как можно скорее провести 15-е заседание Совместной экономической комиссии.

Указывая на санкции против Белоруссии, он отметил, что только единством стороны могут справиться с существующими проблемами.

В ходе встречи обе стороны также подчеркнули важность установления прямого авиасообщения между столицами двух государств, устранения банковских барьеров и облегчения выдачи виз для бизнесменов и туристов.