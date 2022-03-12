Вашингтон, 12 марта, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Как минимум 85 ограничений, связанных с санкциями Запада, действует в настоящее время в отношении российских СМИ, общественных деятелей, организаций и политиков. Об этом 11 марта сообщила журналистам пресс-служба Роскомнадзора.

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Больше всего ограничений, связанных с цензурой, зафиксировано в видеохостинге YouTube. Здесь выявлено 36 инцидентов, из них 23 в отношении аккаунта целиком, в том числе 15 учётных записей СМИ, и 13 иных ограничений, из них семь в отношении СМИ.

На втором месте по количеству ограничений — социальная сеть Facebook, где зафиксировано 18 инцидентов. В их число вошли 14 полностью заблокированных аккаунтов, в том числе девять принадлежащих СМИ, а также четыре иных ограничения в отношении СМИ.

В социальной сети Instagram было выявлено 13 случаев ограничений, из них целиком заблокировано 12 учётных записей, в том числе пять, принадлежащих СМИ. Ещё одно ограничение не связано со СМИ, был заблокирован доступ к отдельным материалам.

В Twitter был ограничен доступ к девяти аккаунтам, пять из них заблокированы полностью. Четыре эпизода коснулись аккаунтов СМИ, их исключили из рекомендаций и им присвоена отметка о недостоверности контента.

В TikTok зафиксировано семь инцидентов, из них шесть связаны со СМИ, а в Google выявлено два инцидента в виде ограничения доступа к возможности скачивания приложений СМИ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ограничение доступа к социальной сети Instagram затронет около 1100 блогеров-миллионщиков.