Тегеран, , 07:49 — REGNUM 11 марта заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, возглавляющий иранскую группу на венских переговорах по отмене санкций США, отбыл из Австрии в Тегеран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Багери Кяни Mostafa Asgari

Багери Кани, возглавляющий иранскую группу на переговорах по отмене санкций США против Ирана, вылетел из Вены в Тегеран.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель написал в своем твиттере, что «всем сторонам необходима пауза в #ViennaTalks из-за внешних факторов».

Он отметил, что окончательный текст, по сути, готов и находится на столе.

«Как координатор, я со своей командой буду продолжать поддерживать связь со всеми участниками #JCPOA и США, чтобы преодолеть текущую ситуацию и завершить соглашение», — заявил представитель ЕС.