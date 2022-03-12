Тегеран, 12 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. 11 марта официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что «пауза в переговорах в Вене может стать импульсом для решения любого оставшегося вопроса и окончательного возвращения к сделке». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Https://www.irna.ir/ Саид Хатибзаде

«Пауза в #Viennatalks может стать импульсом для решения любой оставшейся проблемы и окончательного возвращения», — написал Хатибзаде в своем твиттере.

Он также отметил, что успешное завершение переговоров находится в центре внимания всех сторон. «Никакой внешний фактор не повлияет на нашу совместную волю к достижению коллективного соглашения», — подчеркнул иранский представитель.

Переговоры об отмене антииранских санкций начались 27 декабря 2021 года. В настоящее время стороны достигли точки, когда их успех или неудача зависят только от политических решений западной стороны.