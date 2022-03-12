Тегеран, 12 марта, 2022, 07:50 — ИА Регнум. 11 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 138 711, причем 139 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Еще 139 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 138 711 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки в Иране было выявлено 3953 новых случая заражения COVID-19, при этом 751 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 768 271 пациент из общего числа 7 117 544 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 3069 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 63 466 322 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 56 072 967 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.