Осло, , 06:57 — REGNUM Министерство иностранных дел Норвегии выступает против разжигания ненависти в отношении русских из-за специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

Флаг Норвегии Julian-G. Albert

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Призыв МИД Норвегии опубликован на русском языке.

В заявлении ведомства подчеркивается, что русский народ не несет ответственности за действия российского руководства, которое и является объектом «реакции» норвежских властей. В документе подчеркивается, что о русских, которые находятся Норвегии, следует заботиться.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта американская корпорация Meta, владеющая социальными сетями Instagram и Facebook, разрешила распространять призывы к насилию и расправам по отношению к гражданам России и российским военнослужащим. Решение касается РФ, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Румынии и Словакии.