Тегеран, 12 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Иранский артист из провинции Чахармахал и Бахтиари был удостоен премии ЮНЕСКО за свои работы о персидском поэте Незами Гянджеви в рамках Международной премии Незами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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На мероприятии, посвященном памяти известного иранского поэта, около 10 деятелей культуры были удостоены премии ЮНЕСКО, в том числеКурош Асадпур.

Генеральный директор Департамента исламской культуры и руководства провинции Чахармахал и Бахтиари Эбрахим Шарифи заявил, что Асадпур — вокалист местной музыки и автор многочисленных песен.

Генеральный директор сослался на тот факт, что администрация президентаИбрагима Раисипридает большое значение представлению деятелей культуры Ирана, а также сохранению иранской культуры и самобытности, заявив, что 12 марта в иранском календаре было объявлено Днем Хакима Незами. В связи с этим руководство проводит различные программы в честь великого поэта по всей стране.

Генеральный секретарь Иранской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Ахмад Мохит Табатабаи ранее заявил, что Незами является одной из значимых икон иранской культурной самобытности, потому что он является одним из пяти символов персидского языка, чьи работы имеют международное значение, а его мировоззрение играет ключевую роль для человеческого наследия.