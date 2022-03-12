Тегеран, , 11:54 — REGNUM 11 марта представитель Исламской Республики Иран при ООН Маджид Тахт Раванчираскритиковал Совет Безопасности Организации Объединенных Наций за необоснованные обвинения в адрес правительства пострадавшей от войны Сирии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Посол Ирана и постоянный представитель при ООН выступили с заявлением, раскритиковав Совет Безопасности ООН за проведение регулярных заседаний на тему «Ситуация на Ближнем Востоке: Сирия».

«Политизация осуществления КХО и использование ОЗХО для достижения политически мотивированных национальных целей приводят к серьезным негативным последствиям для авторитета конвенции, а также для международной организации», — отметил он.

Раванчи подчеркнул: «Мы вновь призываем к полному, эффективному и недискриминационному осуществлению конвенции, а также к сохранению ОЗХО».

Сирия выполнила свои обязательства по конвенции и продолжает сотрудничать с ОЗХО, представив свой 98-й доклад об операциях, связанных с уничтожением химического оружия и связанных с ним производственных объектов на своей территории 17 января 2022 года.

Кроме того, Сирия регулярно предоставляет информацию Техническому секретариату ОЗХО и Генеральному секретариату ООН о владении и использовании химических материалов некоторыми террористическими организациями, а также о фабрикации некоторых инцидентов, чтобы обвинить сирийскую армию в таких отвратительных действиях.