Лос-Анджелес, США, 12 марта, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Райан Рейнольдс дал понять, что третий фильм Marvel про приключения Дэдпула будет снимать Шон Леви. Публикацию актёр разместил 11 марта на своей twitter-странице.

Цитата из к/ф «Дэдпул» реж Тим Миллер. 2016. США Дэдпул

«Третий фильм в моей трилогии Шона Леви будет чуть более резким», — написал в посте Рейнольдс. Публикацию он сопроводил изображением, на котором присутствуют Дэдпул, Парень из «Главного героя» и Адам Рид из фантастической ленты «Проект «Адам».

Напомним, премьера фильма «Проект «Адам» про путешествия во времени состоялась 11 марта 2022 года на сайте онлайн-кинотеатра Netflix. Шон Леви выступил в качестве режиссёра проекта, в картине снялись Райан Рейнольдс, Марк Руффало, Дженнифер Гарнер, Кэтрин Кинер и Зои Салдана.