Тегеран, , 08:23 — REGNUM 11 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан подчеркнул, что решение о завершении переговоров в Вене не может быть принято на основе одностороннего подхода. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан En.mfa.ir

Амирабдоллахиан охарактеризовал свою беседу с Жозепом Боррелем, верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, как позитивную и конструктивную, подчеркнув, что окончательное решение о переговорах в Вене (Австрия) по возобновлению ядерной сделки 2015 года и отмене антииранских санкций будет принято на основе коллективного консенсуса.

Указывая на усилия, предпринятые в ходе восьми раундов заседаний комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), министр иностранных дел Ирана написал в твиттере: «Усилия по достижению хорошего и прочного соглашения продолжаются; оно в пределах досягаемости, если США будут действовать реалистично и последовательно».

Однако он предупредил: «Ни одна из сторон не может определить конечный результат; необходимы совместные усилия». Далее Амирабдоллахиан заявил, что все стороны должны занять разумную позицию, чтобы проложить путь к достижению приемлемого соглашения в Вене.