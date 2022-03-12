Вашингтон, , 06:50 — REGNUM Американские хедж-фонды заблокировали вклады российского миллиардера Романа Абрамовича, против которого власти Великобритании ввели санкции в связи со специальной военной операцией России по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом со ссылкой на источники 11 марта сообщает газета The Wall Street Journal.

Роман Абрамович Marina Lystseva

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По данным издания, Абрамович с конца февраля пытался продать на вторичном рынке свои доли в нескольких американских инвестиционных фондах. Однако они получили от компании SS&C Globe Op, занимающейся администрированием инвестиционных фондов, указание заморозить его вклады и прекратить осуществление транзакций.

SS&C Globe Op «На данный момент счета, связанные с Романом Абрамовичем, заблокированы».

11 ноября власти Великобритании расширили российский санкционный список, добавив в него ещё семерых граждан России, включая Романа Абрамовича. Всем им запрещён въезд в страну, активы замораживаются, на осуществление любых сделок накладывается запрет.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании дали российскому миллиардеру Роману Абрамовичу ровно 81 день на продажу лондонского «Челси» — до 31 мая.

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