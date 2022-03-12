Тюмень, , 06:48 — REGNUM В центре Тюмени восстановлено теплоснабжение после аварии, из-за которой без отопления остались 93 здания, в том числе многоквартирные дома, детские сады и школы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Коммунальная авария Krd.ru

Напомним, отключение произошло вечером 10 марта по причине повреждения тепломагистрали на улице Республики, 65. Подачу теплоносителя удалось восстановить в 19:30 (17:30 мск) 11 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени в эти дни стоят 20-градусные морозы.

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