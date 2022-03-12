Тюмень, 12 марта 2022, 06:48 — REGNUM В центре Тюмени восстановлено теплоснабжение после аварии, из-за которой без отопления остались 93 здания, в том числе многоквартирные дома, детские сады и школы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Коммунальная авария
Коммунальная авария
Krd.ru

Напомним, отключение произошло вечером 10 марта по причине повреждения тепломагистрали на улице Республики, 65. Подачу теплоносителя удалось восстановить в 19:30 (17:30 мск) 11 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени в эти дни стоят 20-градусные морозы.

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