Нур-Султан, , 06:35 — REGNUM Полеты в Россию приостанавливает казахстанская авиакомпания Qazaq Air по причине отсутствия страхового покрытия на территории РФ и российском воздушном пространстве, 12 марта сообщили в пресс-службе организации.

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Представители Qazaq Air отметили, что авиаперевозчик получил соответствующее уведомление от страховой компании. Полеты не будут выполняться до решения вопроса о страховом покрытии.

В авиакомпании добавили, что рейс в Новосибирск, запланированный на 12 марта, отменен.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта казахстанская авиакомпания SCAT станет чаще летать в Россию для осуществления бесперебойного воздушного сообщения между Казахстаном и РФ.

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