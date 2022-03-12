Лос-Анджелес, США, , 06:32 — REGNUM Режиссёр Ли Кронин объявил о завершении очередного этапа постпроизводства фильма «Восстание зловещих мертвецов» (Evil Dead Rise), который перезагрузит культовую хоррор-франшизу. Об этом 12 марта сообщает портал Screen Rant.

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«Монтаж «Восстания зловещих мертвецов» утверждён. На шаг ближе к тому, чтобы выпустить этого зверя в мир», — написал Кронин в Twitter. Кинематографист добавил, что эта работа заняла шесть месяцев, и что сейчас авторы фильма перейдут к этапам добавления музыки и звукового оформления.

Напомним, в 2020 году Брюс Кэмпбелл, исполнивший роль Эша в серии фильмов Сэма Рэйми «Зловещие мертвецы», заявил, что кинематографист лично выбрал Ли Кронина как автора сценария и режиссёра новой картины франшизы. Ранее Кронин выпустил на экраны триллер «Другой», драматическое фэнтези «Поезд-призрак» и хоррор «Несколько минут после полуночи».

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