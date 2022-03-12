Ханты-Мансийск, 12 марта, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Губернатор Югры Наталья Комарова покинула «Инстаграм». Об этом она объявила в своём сообщении на просторах этой социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

Чиновница отметила, что в связи с поддержкой владельцами этой площадки экстремистских высказываний в адрес граждан России, «Инстраграм уже нельзя назвать диалоговым». И предложила искать её во «ВКонтакте и на «Одноклассниках».

Также Комарова создала канал в «Телеграме». Как сообщало ИА REGNUM, также «Инстаграм» покинули и многие другие российские политики. К 14 марта Роскомнадзор его заблокирует.