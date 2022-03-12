Вашингтон, , 06:28 — REGNUM Глава социальной сети Instagram Адам Моззери назвал неправильным решением России закрыть доступ к сервису на своей территории. Об этом он написал на своей странице в Twitter

Соцсети Иван Шилов © ИА REGNUM

«В понедельник Instagram заблокируют в России. Это решение отрежет 80 миллионов в России друг от друга и от остального мира, ведь примерно 80% людей в России подписаны на аккаунты вне страны. Это неправильно», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская корпорация Meta, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram, сняла запрет на распространение призывов к физическим расправам над российскими военнослужащими. В связи с этим Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России решил ограничить доступ к этим социальным сетям.