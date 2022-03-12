Курган, 12 марта, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Курганский губернатор Валим Шумков удалил свой аккаунт сети Instagram. Об этом сообщает его пресс-служба.

Телеграм

При переходе на его страницу действительно выдаётся сообщение о том, что она недоступна. Теперь у Шумкова остались аккаунты в Telegram и в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, к 14 марта Роскомнадзор заблокирует «Инстаграм». В связи с этим чиновники и депутаты массово покидают этот интернет-ресурс.