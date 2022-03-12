Москва, 12 марта, 2022, 06:13 — ИА Регнум. В субботу, 12 марта, в Москве будет облачно, небольшой снег, местами умеренный, гололедица, температура воздуха −1… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве. Парк «Зарядье»

В ночь на 13 марта в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −6… −4 °C.

Ветер северный, северо-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −3… +2 °C днём. Ночью — −9… −4 °C.

В воскресенье, 13 марта, днём в столице ожидается +3… +5 °C, по области −0… +5 °C. Облачно, местами небольшие осадки. Ночью в регионе ожидается −5… −0 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре европейской части России в предстоящие выходные ожидается повышение дневных температур.