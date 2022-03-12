Тюмень, , 06:09 — REGNUM В Тюменской области выясняют обстоятельства гибели под поездами двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР.

Поезд Pixabay.com

Обе трагедии произошли в Тюмени 11 марта. Первая случилась утром на 2136 км пикет 9. Поездом был смертельно травмирован мужчина 20 лет. Днём на 2137 км электропоездом насмерть сбита девушка. Оба погибших переходили железнодорожные пути в неположенном месте.

Машинисты поездов в обоих случаях для предотвращения наездов применяли экстренное торможение и подавали сигналы большой громкости, однако трагедии предотвратить не удалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области 4 марта грузовой поезд насмерть сбил женщину.

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