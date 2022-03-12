Нью-Йорк, США, , 06:07 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix объявил о закрытии проекта детского драмеди-сериала «Клуб нянь» (The Baby-Sitters Club) после второго сезона. Об этом 12 марта сообщает журнал Variety.

Пульт Netflix Brian Cantoni

Потоковый сервис не стал раскрывать причину своего решения. Отметим, что сериал был достаточно популярным, на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes его первый сезон получил оценку 100% от критиков и 79% от рядовых пользователей, а второй — 100% и 90% соответственно. Должность шоураннера (главного продюсера) проекта занимала Рэйчел Шукерт. В заявлении она отметила, что с семи лет хотела стать частью мира «Клуба нянь» и её мечта в итоге исполнилась.

«Хотя я убита горем из-за того, что не вернусь в Стонибрук (вымышленный город из сериала — ИА REGNUM) еще на 20 сезонов, я очень горжусь невероятным шоу, которое создали наши замечательные актеры и съемочная группа», — сказала Шукерт.

Напомним, в основу шоу «Клуб нянь» легла одноимённая культовая серия романов детской писательницы Энн М. Мартин. Премьера сериала состоялась на сайте Netflix 3 июля 2020 года.

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