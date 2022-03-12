Нью-Йорк, США, , 06:04 — REGNUM Работу над созданием безопасного морского коридора для вывода торговых судов и их экипажей из Чёрного и Азовского морей начнёт Международная морская организация ООН (IMO). Об этом 11 марта сказано в заявлении по итогам виртуального совещания IMO.

Азовское море Александр Полегенько © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В документе сказано, что морской коридор поможет безопасно эвакуировать моряков и суда из районов повышенного риска, а также из пострадавших в ходе боевых действий районов Азовского и Чёрного морей в безопасное место.

Генеральный секретарь IMO Китак Лим заявил о необходимости немедленно приступить к действиям по организации безопасного морского коридора, привлекая к сотрудничеству и содействию все заинтересованные стороны, включая прибрежные государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в связи с событиями на Украине миру может грозить голод, так как территория Причерноморья, включая Россию и Украину, обеспечивает 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за Украины миру может грозить голод — ООН