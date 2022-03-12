Владивосток, , 05:54 — REGNUM В селе Владимировка Приморского края в результате неосторожного обращения с найденным оружием погибли два малолетних мальчика, возбуждено уголовное дело. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Снаряд Yarnews.net

Как было установлено следствием, 11 марта около дома по улице Приморская села Владимировка Приморского края в результате неосторожного обращения с оружием (предположительно старым снарядом), которое мальчики накануне нашли вблизи села, оно самопроизвольно сработало.

пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю «В результате чего один из малолетних скончался на месте происшествия, а второй госпитализирован в тяжёлом состоянии в медицинское учреждение».

По информации инспектора контрольно-следственного отдела СК РФ по региону Лауры Скоробогатовой, на которую ссылается ТАСС, второй мальчик утром 12 марта скончался в больнице.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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