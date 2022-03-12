Стокгольм, , 05:42 — REGNUM Студия Iron Gate представила новое оружие Valheim, которое появится в игре на выживание с релизом обновления Mistlands. Об этом 12 марта сообщил портал PCGamesN.

Valheim Скриншот с YouTube

После выхода патча геймеры получат доступ к луку, который разработчики представили в новом ускоренном ролике про моделирование. «В обновлении Mistlands в Valheim будет добавлено много нового оружия, — сообщила Iron Gate в описании к видео, — и, хотя до этого еще далеко, мы хотели показать вам кое-что, над чем мы работаем!».

К сожалению, пока авторы игры не рассказали ничего о том, что такого особенного в этом луке и как геймеры смогут его добыть. Издание предположило, что, судя по дизайну предмета, процесс его получения будет как-то связан с костями.

Для справки: пока Valheim всё ещё находится в «раннем доступе» (разработка игры не завершена, но она доступна геймерам). Iron Gate ещё не сообщила точную дату релиза обновления Mistlands. Ожидается, что оно выйдет в середине 2022 года.

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