Рабат, , 05:42 — REGNUM Более 40 учителей, принимавших участие в несанкционированных акциях протеста, были арестованы в Марокко. Об этом 11 марта сообщает Africa News.

Флаг Марокко Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Марокканские педагоги были помещены под стражу за участие в несанкционированной акции протеста против реформы образования. Как пояснил адвокат учителей, по их мнению, реформа нанесла ущерб образованию в стране.

Учителя были приговорены судом столицы Марокко, города Рабата, к двум месяцам лишения свободы за участие в акции протеста. По словам генерального секретаря Национальной федерации образования (FNE) Абдерраззака Дрисси, педагогам были предъявлены обвинения в «несанкционированном собрании» и в нарушении режима чрезвычайного положения в области здравоохранения».

В рамках этого же судебного процесса, учителя были приговорены ещё к трём месяцам тюремного заключения за проявленное «неуважение к суду». Ещё 25 учителей в настоящее время находятся под следствием.

В связи с арестом педагогов, профсоюз учителей выступил с призывом к правительству «прервать череду арестов и судебных процессов, чтобы найти окончательное решение по этому делу».

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