Куала-Лумпур, , 05:40 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили 32 800 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что 32 259 человек заразились непосредственно на малайзийской территории. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в королевстве достигло 3 774 786. Также за минувшие сутки в стране скончались 76 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 33 643 человека.

В настоящее время в королевстве числится 322 700 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 380 пациентов находятся в палатах реанимации, из них 231 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 12 марта в Малайзии ревакцинацию против COVID-19 прошли 46,7% жителей.