Ашхабад, 12 марта, 2022, 05:28 — ИА Регнум. В Туркмении утром 12 марта началось голосование на внеочередных президентских выборах, проводимых по инициативе действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова.

(сс) The Official CTBTO Photostream Сердар Бердымухамедов

Среди девяти кандидатов, претендующих на пост главы государства, сын Бердымухамедова Сердар, который в настоящее время занимает пост заместителя председателя правительства и является кандидатом от правящей Демократической партии Туркменистана.

В стране будет работать 2577 избирательных участков и 41 за её пределами, в том числе три — в России.

О своём намерении уступить дорогу во власть молодым действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил 11 февраля на заседании верхней палаты парламента. По его словам, два года назад он достиг возраста пророка Мухаммеда и теперь принял «непростое решение».

Как сообщало ИА REGNUM, за выборами туркменского президента от Казахстана в составах миссий от СНГ и ШОС будут участвовать четыре наблюдателя.