Сантьяго, 12 марта, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Новый президент Чили Габриэль Борич выступил за большее взаимодействие республики с другими странами Латинской Америки. Об этом политик заявил в своей первой речи в качестве главы государства.

Mediabanco Agencia — Debate Anatel Габриэл Борич

«Мы не должны больше никогда смотреть друг на друга с недоверием. Мы в Латинской Америке будем вместе работать для достижения прогресса», — заявил он.

Также Борич пообещал, что Латинская Америка должна быть более самостоятельным субъектом в международной политике. Кроме того, новый президент Чили заявил, что намерен защищать права человека в любой стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Чили прошла церемония инаугурации нового президента Габриэля Борича. Отмечалось, что политик намерен проводить в республике европейскую либеральную политику.