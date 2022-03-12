Брюссель, , 05:05 — REGNUM Варианты финансирования расходов на оборону и энергетику на сумму €2 трлн рассматриваются странами Евросоюза, 11 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Одним из предложений является выпуск совместных облигаций, против чего могут выступить некоторые члены ЕС, включая Германию и Нидерланды. Еще одной обсуждаемой идеей является использование «займов и грантов» из пакета, созданного ранее для восстановления экономики Евросоюза на фоне кризиса от пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта лидер леволиберальной Демократической партии Италии Энрико Летта заявил, что руководство ЕС должно перенаправить часть средств «антикоронакризисного» пакета на снижение цен на энергоносители.

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