Белвью, США, 12 марта, 2022, 04:56 — ИА Регнум. В список игр компании Microsoft, которые можно запустить на консоли Steam Deck, не попали некоторые важные проекты. Об этом 12 марта сообщает портал Wccftech.

Steam Deck Игровая консоль Steam Deck

Valve объявила, что геймеры не смогут запустить на её портативной консоли игры Gears 5 и Microsoft Flight Simulator X, кроме того, владельцы Steam Deck не смогут сыграть ни в одну игру серии Halo. Причиной является то, что в этих играх присутствуют античит-программы (ПО, не позволяющее игрокам заниматься мошенничеством в игре).

При этом на Steam Deck можно будет запустить Deathloop, Psychonauts 2, Sea of Thieves и Forza Horizon 5. С полным списком можно ознакомиться на соответствующей странице сайта Steam.

Напомним, продажи Steam Deck начались 25 февраля 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Konami «обманула» владельцев консоли Valve: она заявила, что игры набора Castlevania Advance Collection не будут работать на Steam Deck, однако журналисты показали, что это утверждение Konami не соответствует действительности.