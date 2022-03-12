Южно-Сахалинск, , 04:47 — REGNUM Легковой автомобиль Toyota Fielder столкнулся с маршруткой № 112 в районе села Такое в Сахалинской области, передает телеканал АСТВ.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, авария произошла на 37-м километре трассы Оха — Южно-Сахалинск. По предварительным данным, водитель иномарки скончался в результате ДТП. Также сообщает, что два пассажира маршрутного автобуса получили травмы. Других подробностей произошедшего не сообщается. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Казани легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи. На момент ДТП в машине медиков находилась женщина с ребенком. По факту дорожной аварии возбуждено уголовное дело.