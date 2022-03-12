Вашингтон, , 04:46 — REGNUM Блокировка социальной сети Instagram на территории России, которой займется Роскомнадзор, произойдет 14 марта. Об этом 11 марта сообщил на своей странице в Twitter глава Instagram Адам Моссери.

Интернет ИА REGNUM

По его мнению, такое решение российских властей «неправильно», поскольку оно «лишит 80 млн пользователей в РФ связи друг с другом, а также с остальным миром». Моссери отметил, что около 80% российских клиентов Instagram подписаны на страницы, не относящиеся к России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскомнадзор объявил, что доступ к соцсети Instagram в РФ будет ограничен в 00:00 14 марта. Ведомство предоставило российским пользователям несколько дней для того, чтобы они успели уведомить своих подписчиков и перенести свои фотографии или материалы на другие ресурсы.

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