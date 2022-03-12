Сухум, , 04:45 — REGNUM Выборы в парламент (Народное Собрание) седьмого созыва состоятся 12 марта в Абхазии. Дата выборов назначена указом президента Республики Асланом Бжания.

Флаг Абхазии

Выборы состоятся в 35 избирательных округах по всей стране. На 35 депутатских мест в парламенте претендуют 123 кандидата, из них 107 мужчин и 16 женщин. Возраст самого старшего претендента — 75 лет, самому молодому кандидату исполнилось 25 лет. В трёх округах пройдут безальтернативные выборы, в них представлен только один кандидат.

В Абхазию уже прибыли наблюдатели из России, Парламентского собрания союза Белоруссии и России, Южной Осетии, Луганской Народной Республики, Приднестровской Молдавской Республики. Кроме того, на участках для голосования будут присутствовать наблюдатели от каждого из кандидатов. У входа в каждый избирательный участок будут дежурить сотрудники МВД Абхазии, а в в здании ЦИКа будет работать пресс-центр.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции в поддержку спецоперации России на Украине, которая состоялась в Сухуме.

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